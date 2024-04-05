ABD Hazine Bakanı'ndan Çin ziyareti

ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'in aşırı üretim kapasitesinden kaynaklanan yayılmalara ve ABD firmaları için giderek zorlaşan iş ortamına odaklanması beklenen Çin ziyaretine başladı.

Yellen, Guangdong Eyaleti Valisi Wang Weizhong ve Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bir araya gelecek.

Yellen ve diğer Biden yönetimi yetkilileri, Çin'in yurtiçindeki talep düşüşü karşısında küresel piyasalara akın eden elektrikli araçlar, güneş panelleri, yarı iletkenler ve diğer malların aşırı üretimi konusunda giderek daha fazla endişe duyuyor. Bu durumun Çin için sağlıklı olmadığını ve diğer ülkelerdeki üreticilere zarar verdiğini savunmayı planlıyor.

Yellen Wang'a, ABD çalışanları ve firmaları için "eşit bir oyun alanı" ihtiyacını vurgulayacağını ve Washington ile Pekin'in anlaşamadıkları alanlarda açık ve doğrudan iletişimi sürdürmeleri gerektiğini söyledi.

Yellen ikili görüşmenin başında yaptığı açıklamada "Bu, ABD ve diğer ülkelerin küresel yayılmalara neden olabileceğinden endişe ettiği Çin'in sanayi kapasitesi konusunu da içeriyor" dedi.