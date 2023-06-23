ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD'nin durgunluğa düşme riskinin azaldığını belirtti ve tüketici harcamalarında bir yavaşlamanın enflasyonu kontrol altına alma çabalarının sonuç vermesi için ödenecek bedel olabileceğine işaret etti.

Durgunluk olasılığı konusunda Yellen, "Olasılık düştü, çünkü işgücü piyasası dayanıklı ve enflasyon düşüyor" dedi.

Bloomberg News'a konuşan Yellen, "Risk olmadığını söylemeyeceğim çünkü Fed politikayı sıkılaştırıyor" diyerek Mart 2022'den bu yana Fed'in 10 faiz artışı gerçekleştirdiğine ve daha fazla artış yapılabileceğine işaret etti.

"Enflasyonu kontrol altına almak için harcamalarda bir yavaşlama görmemiz gerekiyor" diyerek tüketici harcamalarına atıfta bulunan Yellen, gıda ve enerji fiyatlarını dışarıda bırakan çekirdek fiyat artışı "oldukça yüksek" dedi.

"Enflasyon gerçekten çok düştü ve daha fazlası geliyor" diyen Yellen, bunun kısmen konut piyasasında beklenen bir düzeltmeden kaynaklandığını da belirtti.