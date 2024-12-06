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ABD hisse senedi fonlarına 140 milyar dolarlık yatırım

ABD'li yatırımcılar Donald Trump'ın başkan seçilmesinin ardından ABD hisse senedi fonlarına 140 milyar dolar akıttı

Oluşturma Tarihi 06 Aralık 2024 10:38

Financial Times'ta yer alan habere göre, Donald Trump yönetiminin iktidara gelmesinin ardından ABD hisse senedi fonlarına neredeyse 140 milyar dolar pompalandı.

EPFR'ye göre, ABD hisse senedi fonları Trump'ın 5 Kasım'daki zaferinden bu yana 139,5 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu alım dalgası Kasım ayını 2000 yılına kadar uzanan kayıtlarda girişlerin en yoğun olduğu ay haline getirdi. Yeni para seli, yatırımcıların gümrük tarifelerindeki geniş çaplı artışlar gibi politika önerilerinin enflasyonu artırabileceği ve Federal Rezerv'in daha fazla faiz indirimi planlarını tehdit edebileceği endişelerinden kurtulmasıyla, başlıca ABD hisse senedi endekslerinin bir dizi rekor seviyeye ulaşmasına yardımcı oldu.

Fon yöneticisi SLC Management'ın genel müdürü Dec Mullarkey, "Trump'ın masaya koyduğu büyüme gündemi tamamen benimseniyor," dedi ve Trump'ın üst düzey yönetim görevleri için yaptığı seçimlerin "oldukça piyasa dostu" olduğunu sözlerine ekledi.

Gelişmekte olan piyasalara yatırım yapan fonlar, seçimden bu yana Çin odaklı fonlardan çıkan yaklaşık 4 milyar dolar da dahil olmak üzere 8 milyar dolarlık net geri çekilme yaşadı. EPFR'ye göre Batı Avrupa'ya yatırım yapanlar yaklaşık 14 milyar dolar, Japonya odaklı fonlar ise yaklaşık 6 milyar dolar kaybetti.

ABD hisse senetleri, büyük ölçüde teknoloji sektörünün gücü sayesinde son yıllarda Avrupa gibi bölgelerden sürekli olarak daha iyi performans gösterdi. Ancak, seçimden bu yana aradaki fark açıldı ve Bank of America analistleri bu hafta bu eğilimi "Amerikan istisnacılığı" ticareti olarak tanımladı. Mullarkey, "Dünyada jeopolitik risk olduğunda, ABD güvenli bir limandır, ironik bir şekilde bu jeopolitik riskin nedeni olsalar bile," dedi.

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