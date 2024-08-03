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ABD istihdam verisi piyasalarda nasıl fiyatlandı?

ABD istihdam verisi sonrasında piyasa Fed'in Eylül'de 50 baz puan faiz indirmesi olasılığını fiyatlıyor.

Oluşturma Tarihi 03 Ağustos 2024 08:57

Son Güncelleme Tarihi 03 Ağustos 2024 08:58

ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yükselmesinin ardından yatırımcılar, Fed'in Eylül ayında 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi ile politikayı gevşetmeye başlayacağını fiyatlıyorlar.

Faiz oranı vadeli işlem sözleşmeleri, istihdam verisi öncesi Eylül'de 25 baz puan indirim olasılığını yüzde 70 olarak gösterirken, şimdi 50 baz puan indirimi yaklaşık %70'lik bir şansı yansıtıyor.

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