ABD: Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırıların etkisi sınırlı

ABD Başkanı Joe Biden'ın enerji güvenliği danışmanı Amos Hochstein CBS'in Face the Nation programında yaptığı açıklamada maliyet baskılarının enerji emtialarından ziyade lojistik üzerinde olduğunu söyledi. Hochstein, "Maliyetler artıyor," dedi. "Ancak neyi etkilediklerine bakarsanız, enflasyonist etkilerin nispeten sessiz olduğunu görürsünüz."



Kızıldeniz'de sivil gemilere yönelik iki aydır devam eden füze, insansız hava aracı ve uçak kaçırma saldırıları uluslararası ticarette on yıllardır görülen en büyük sapmaya yol açarak küresel nakliye maliyetlerini artırdı ve yüzlerce kargo gemisini alternatif rotalar izlemeye zorladı. Yine de petrol fiyatları, Hamas militanlarının İsrail'e düzenlediği saldırının iki taraf arasında savaşı tetiklediği 7 Ekim'e kıyasla daha düşük seyrediyor.



Hochstein, "Husilerin saldırı çabalarını azaltmak ve etkisiz hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



Ticaret devi Trafigura Group adına işletilen ve Rus yakıtı taşıyan bir tankerin Cuma günü Aden Körfezi'nde Husilerin füze saldırısına uğraması, isyancı grubun petrol taşıyan bir gemiye yönelik şimdiye kadarki en önemli saldırısı oldu.