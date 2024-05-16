ABD Kongre üyeleri Basel III kurallarından endişeli

ABD'de bankacılık sektörünin Basel III kurallarının uygulanmasının1 kamu hizmetleri, bakkaliye ve konut fiyatlarını artıracağı yönündeki endişeleri Kongre üyelerine de yansımaya başladı.

Bankacılık sektörünün Basel III düzenlemelerine karşı kampanyasının hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyeleri arasında destek bulduğu belirtiliyor.

Kongre'deki Cumhuriyetçiler yeni kurallara karşı çıkma konusunda birleşmiş durumda ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki birçok Demokrat da Basel III düzenlemelerinde önemli değişiklikler yapılması çağrısında bulunuyor.

Kaliforniya Demokratlarından Temsilci Brad Sherman, Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Para Birimi Denetleme Ofisi ve Federal Rezerv'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısının katıldığı bir oturumda, kuralların ABD bankalarını, işletmelerini ve tüketicilerini Avrupa'dakilere kıyasla dezavantajlı duruma düşüreceğini savunarak hoşnutsuzluğunu dile getirdi.

"GENİŞ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER OLMASINI BEKLİYORUM"

Sherman, "Bu genel yaklaşım uluslararası bir standarda uyuyormuş gibi satılıyor, ancak aslında Avrupa'dan çok daha yüksek standartlara sahip olacağız. Bu da daha az kredi anlamına geliyor" diye konuştu.

Bir başka Kaliforniyalı Demokrat, Temsilci Juan Vargas, kuralların "ilk kez ev alacak kişilerin ipotek almaya hak kazanmasını daha da zorlaştıracağını" söyledi.

Yeni kurallarla mücadele eden sadece bankacılık sektörü değil. Kamu hizmetleri ve tarım savunuculuğu gruplarının liderleri, yorum mektuplarında yeni kuralların işletmelerin üretim maliyetlerindeki öngörülemeyen artışlara karşı sigorta yaptırmak için türev ürünleri kullanmalarını daha pahalı hale getireceğini savundu.

Daha sıkı sermaye standartlarını savunanlar, eleştirmenlerin bu kuralların sadece banka karlarını azaltmak yerine fiyatları artıracağı iddiasını abarttığını savunuyor.

Finansal reformu savunan Better Markets grubunun bankacılık politikası direktörü Shayna Olesiuk, "En büyük dört banka son 10 yılda hissedarlarına temettü ve geri alım olarak 630 milyar dolar ödedi. Bu onların yaptığı bir seçim ve maliyetleri borçlularına yansıtıp yansıtmamak da onların tercihi olacak" dedi.

Olesiuk ayrıca, ortaya çıkacak herhangi bir fiyat artışının, başka bir mali krizin ortalama bir Amerikalıya yükleyeceği maliyetle kıyaslandığında sönük kalacağını belirtti.

Fed Başkan Yardımcısı Barr, yorumlara cevaben kural teklifinde "geniş, önemli değişiklikler" olmasını beklediğini söyledi. Daha sert sermaye kurallarını savunanlar, bunun kuralın tamamen yeniden hazırlanması ihtiyacıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.