ABD Rus varlıklarının süresiz olarak dondurulmasını istiyor

Financial Times'ın elde ettiği bir tartışma belgesine göre ABD, AB'nin Moskova'ya yönelik yaptırımları süresiz olarak uzatması halinde, dondurulan Rus varlıklarından elde edilecek karlarla geri ödenmek üzere Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık bir kredi vermeye hazır.

Washington, ABD'nin geri ödemeler konusunda zor durumda kalmaması için AB'nin, oybirliğiyle yenilenmediği takdirde her altı ayda bir sona erecek olan Rus devlet varlıklarına yönelik yaptırımları savaşın sonuna kadar uygulayacağına dair garanti istiyor.

G7 LİDERLERİ ZİRVESİ ÖNCESİNDE BİR ANLAŞMAYA VARILMASI İÇİN BASKI YAPIYOR

Ancak AB rejiminde yapılacak böyle bir değişiklik, yaptırım kararları üzerindeki düzenli veto hakkını kıskançlıkla koruyan Macaristan'ın Viktor Orbán'ı da dahil olmak üzere liderlerin onayını gerektirecektir.

ABD'nin önerisi, Financial Times tarafından görülen ve Çarşamba günü bloğun maliye bakanlarının Kiev için ön paranın nasıl toplanacağını görüşmek üzere yapacakları sanal toplantı için hazırlanan bir AB tartışma belgesinde ana hatlarıyla yer alıyor.

Washington, dondurulan varlıklardan elde edilen karlarla desteklenen finansman mekanizmasının Ukrayna'ya desteğin merkezinde yer almasının beklendiği önümüzdeki hafta İtalya'da yapılacak G7 liderleri zirvesi öncesinde bir anlaşmaya varılması için baskı yapıyor.