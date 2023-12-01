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ABD Rusya'nın enerji gelirlerini yarıya indirmeyi hedefliyor

ABD'nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Washington'un on yılın sonuna kadar Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerini yarıya indirmeyi hedeflediğini söyledi.

Oluşturma Tarihi 01 Aralık 2023 08:58

Son Güncelleme Tarihi 01 Aralık 2023 08:58

Moskova'ya yönelik Batı yaptırımlarının "gelecek yıllar boyunca" sürdürülmesi gerektiğini savunan ABD'nin enerji kaynaklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Geoffrey Pyatt, Financial Times'a verdiği demeçte Vladimir Putin'in Ukrayna işgalini finanse etme kabiliyetine getirilen kısıtlamaların Rusya'nın bir daha asla komşularına saldıramamasını sağlaması gerektiğini vurguladı.

Daha önce ABD'nin Ukrayna ve Yunanistan Büyükelçisi olarak görev yapmış olan Pyatt, "Putin bu savaşta ısrar ettiği sürece, bu önümüzdeki yıllar boyunca bağlı kalmamız gereken bir şey" dedi.

Uluslararası Enerji Ajansı, Batı'nın Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yaptırımlarının devam etmesi halinde 2030 yılına kadar petrol ve gaz ihracatının en az yüzde 40-50 oranında düşebileceğini tahmin ediyor.
Pyatt, "Bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu yaptırımların amacı Rusya'nın davranışlarını değiştirmek ve Putin'in bir tür barış sağlandığında üç ya da dört yılını yeniden silahlanmak ve ordusunu Ukrayna işgalinin üçüncü aşamasına hazırlamak için kullanacak bir konumda olmamasını sağlamaktır" dedi.

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