ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ordusuna Rusya ile mücadelesinde yardım için 600 milyon dolar büyüklüğünde yeni bir silah desteğini duyurdu.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre de Ukrayna'ya HIMARS, mayın temizleme ekipmanları, gece görüş gözlükleri, topçu mühimmatları sağlanacak.

600 milyon dolar desteğin bir kısmı Ukrayna ordusunun eğitimi için de kullanılacak.

Almanya'da Ukrayna'ya 2 adet çoklu roket atar sistemi MARS II göndereceğini duyurdu. Bu 2 sistem ile birlikte 200 roket teslim edilecek.