ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, ABD ve müttefiklerinin "önümüzdeki günlerde" Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar ve ihracat kontrolleri uygulayacaklarını söyledi.

Adeyemo yaptığı açıklamada, ABD, Avrupa Birliği ve diğer müttefiklerin Rusya'nın askeri amaçlar için gerekli yarı iletken ihtiyacını karşılamasını engellemek için, çifte kullanımları olan buzdolabı, mikrodalga fırın gibi ürünleri Rusya tarafından satın alınmasını hedef alacaklarını vurguladı.

Koalisyon içinde yer alan 30'dan fazla ülkenin Rusya ile iş yapan şirketleri, finansal kuruluşları ve şahısları bunu sürdürmeleri halinde yaptırımlar ile karşı karşıya kalacakları yönünde uyaracağını belirten Adeyemo, "Oluşturduğumuz koalisyon bize Rusya'yı izole etmeyi sürdürme imkanı verecek" dedi.