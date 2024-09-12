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ABD verisi sonrası Fed beklentilerinde 25 baz puan öne çıktı

Enflasyon oranlarında beklentiler dahilinde bir yavaşlamanın olması ve çekirdek enflasyon tarafında sınırlı da olsa direncin sürmesi, Fed'in bu ayki toplantıda 25 baz puanlık bir indirime gideceğine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Oluşturma Tarihi 12 Eylül 2024 09:18

Son Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024 09:18

Westpac, ABD'de çekirdek enflasyonun aylık bazda beklenenden biraz daha yüksek çıkmasının, yatırımcıların Fed'in Eylül toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine yaklaşmasına neden olduğunu söyledi.

FX danışmanlık şirketi QuantArt Market Solutions'ın genel müdürü Srinivas Puni, "ABD enflasyonunun aradan çıkmasıyla birlikte, temel durum önümüzdeki hafta 25 baz puanlık (bps) bir Fed kesintisi için. Yine de, 2024 yılında toplam 100 baz puanlık kesinti bekleniyor, bu da Kasım/Aralık döneminde 50 baz puanlık bir kesinti anlamına geliyor. Doların seyri şimdi Fed'in piyasa çizgisine gelip gelmeyeceğine ve gerçekten dört kesintiye gidip gitmeyeceğine bağlı." değerlendirmesini yaptı.

CME Fedwatch'a göre, gelecek haftaki toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor, 50 baz puanlık faiz indirimi ihtimali ise yüzde 13'e gerileyerek enflasyon verisi öncesindeki seviyenin yarısına düştü.

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