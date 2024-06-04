CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD yaptırımları Rusya'nın ticaretine darbe vuruyor

ABD yaptırımları Rusya'nın ticaretine darbe vuruyor

ABD, Moskova'nın Ukrayna'daki savaş çabalarını kolaylaştırdığı düşünülen Çin de dahil olmak üzere üçüncü ülkelerdeki bankaları yaptırımlarla tehdit ederken Rus ticareti büyük bir darbe alıyor.

Oluşturma Tarihi 04 Haziran 2024 09:26

Son Güncelleme Tarihi 04 Haziran 2024 09:27

Rusya Merkez Bankası'na göre Rusya'nın toplam ithalatı Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %10 düştü. Rusya'nın savaş zamanı tedariki için büyük ölçüde güvendiği Çin'den yapılan ithalat Mart ayından bu yana düştü.

Çin gümrük ajansına göre, Çin'in Rusya'ya ihracatı dolar bazında yıllık %14 daraldı. Bu düşüş Mart ayındaki %16'lık düşüşün ardından gerçekleşti ve Haziran 2022'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş oldu. Kategorilerine göre, çelik, alüminyum ve elektronik ihracatı etkilenenler arasında yer aldı.

ÇİN DIŞINDAKİ ÜLKELERLE DE ZARAR GÖRÜYOR

Çinli bir lojistik şirketinden bir kaynak, "Mart ayından bu yana Rus müşterilerimizle işlemlerimizi yalnızca belirli bankalar aracılığıyla gerçekleştirebiliyoruz," dedi.

Kaynak, bu bankalardaki taramanın da zorlaştığını ve "parayı almanın bir ay veya daha uzun sürdüğünü" söyledi.

Rusya'nın ticareti Çin dışındaki dost ülkelerle de zarar görüyor. Kazak ihracatı %25 geriledi.

İlginizi Çekebilir
ABD hisse senedi piyasalarının geleceği ne? ABD hisse senedi piyasalarının geleceği ne? 03 Haziran 2024 12:37
Emtia piyasasında Fed endişeleri etkili oldu Emtia piyasasında Fed endişeleri etkili oldu 03 Haziran 2024 11:11
OPEC+ toplantısı sonrasında petrol fiyatları düştü OPEC+ toplantısı sonrasında petrol fiyatları düştü 03 Haziran 2024 09:43
Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde Çin imalat PMI son 23 ayın zirvesinde 03 Haziran 2024 09:03
Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli Fed üyesi Kashkari: Faiz uzun bir süre daha sabit kalması gerekli 03 Haziran 2024 08:52
OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı OPEC+ üretim kesintilerini uzatmak için anlaştı 03 Haziran 2024 08:58
İngiltere’de enflasyon beklentisi geriledi İngiltere'de enflasyon beklentisi geriledi 03 Haziran 2024 08:39
Petrol fiyatlarında OPEC etkisi başladı Petrol fiyatlarında OPEC etkisi başladı 03 Haziran 2024 08:45
OPEC+’dan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı OPEC+'dan üretim kesintisini 1 yıl daha uzatma kararı 02 Haziran 2024 16:44
Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek Hazine yarın iki tahvil ihalesi düzenleyecek 02 Haziran 2024 14:11
ABD-Çin arasındaki derinleşen rekabet enerji ticaretini etkileyebilir ABD-Çin arasındaki derinleşen rekabet enerji ticaretini etkileyebilir 02 Haziran 2024 12:29
Ethereum ETF için geri adım geldi Ethereum ETF için geri adım geldi 01 Haziran 2024 13:38
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 ₺ Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.000,00
%0
BORSA
998,52
%-0,1478
ALTIN
997,66
%-0,234
DOLAR
997,12
%-0,2878
EURO
988,78
%-1,1225
BORSA
1.250,43
%25,0428
ALTIN
1.104,87
%10,4872
DOLAR
1.106,32
%10,6322
EURO
1.034,10
%3,4103
BORSA
1.324,59
%32,4585
ALTIN
1.115,67
%11,5666
DOLAR
1.134,21
%13,4206
EURO
2.063,90
%106,3903
BORSA
2.237,85
%123,7846
ALTIN
1.709,44
%70,9436
DOLAR
1.752,66
%75,2656
EURO
BİST En Aktif Hisseler