ABD yaptırımları Rusya'nın ticaretine darbe vuruyor

Rusya Merkez Bankası'na göre Rusya'nın toplam ithalatı Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %10 düştü. Rusya'nın savaş zamanı tedariki için büyük ölçüde güvendiği Çin'den yapılan ithalat Mart ayından bu yana düştü.

Çin gümrük ajansına göre, Çin'in Rusya'ya ihracatı dolar bazında yıllık %14 daraldı. Bu düşüş Mart ayındaki %16'lık düşüşün ardından gerçekleşti ve Haziran 2022'den bu yana yıllık bazda ilk düşüş oldu. Kategorilerine göre, çelik, alüminyum ve elektronik ihracatı etkilenenler arasında yer aldı.

ÇİN DIŞINDAKİ ÜLKELERLE DE ZARAR GÖRÜYOR

Çinli bir lojistik şirketinden bir kaynak, "Mart ayından bu yana Rus müşterilerimizle işlemlerimizi yalnızca belirli bankalar aracılığıyla gerçekleştirebiliyoruz," dedi.

Kaynak, bu bankalardaki taramanın da zorlaştığını ve "parayı almanın bir ay veya daha uzun sürdüğünü" söyledi.

Rusya'nın ticareti Çin dışındaki dost ülkelerle de zarar görüyor. Kazak ihracatı %25 geriledi.