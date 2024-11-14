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ABD, yeni mali yıla bütçe açığıyla başladı

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı. Buna göre ABD 2025 mali yılına 257 milyar dolarlık bütçe açığıyla başladı.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 14 Kasım 2024 09:12

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılının ilk ayı olan ekimde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 4 katına çıkarak 257 milyar dolara yükseldi.

BÜTÇE AÇIĞINDA REKOR ARTIŞ

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona erecek 2025 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı yaklaşık 257 milyar dolar olarak hesaplandı. Federal hükümet, 2024 mali yılının aynı ayında yaklaşık 67 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 287'ye yakın arttı.

HÜKÜMET GELİRLERİ AZALDI

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin 226,4 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi. Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 327 milyar dolara gerilerken, harcamaları yüzde 24 artışla 584 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2024 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 8 artarak 1,8 trilyon dolara yükselmişti. Federal hükümetin 2024 mali yılındaki bütçe açığı, ülke tarihinin en büyük üçüncü bütçe açığı olmuştu.

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