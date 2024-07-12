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ABD'de bankalar ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başladı

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase ve Citigroup'un net karı ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi. Wells Fargo'nun net karı ise düştü.

Oluşturma Tarihi 12 Temmuz 2024 16:32

ABD'nin yatırım bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup ve Wells Fargo, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JPMorgan Chase'den yapılan açıklamaya göre, Bankanın yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 artarak 18,1 milyar dolara çıktı. JPMorgan Chase, 2023'ün ikinci çeyreğinde 14,5 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 6,12 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, geçen yılın aynı döneminde 4,75 dolar seviyesindeydi.

JPMorgan Chase'in bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 artarak 50,2 milyar dolara yükseldi. Banka, 2023'ün aynı döneminde 41,3 milyar dolar gelir elde etmişti.

"ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI BEKLENENDEN DAHA YÜKSEK KALABİLİR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, jeopolitik durumun karmaşık ve potansiyel olarak İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en tehlikeli durum olmaya devam ettiğini, ancak küresel ekonomi üzerindeki sonucu ve etkisinin bilinmediğini ifade etti.

Enflasyonu düşürmede bazı ilerlemeler kaydedildiğini fakat hala büyük mali açıklar, altyapı ihtiyaçları ve ticaretin yeniden yapılandırılması gibi birden fazla enflasyonist baskı olduğuna işaret eden Dimon, bu nedenle enflasyon ve faiz oranlarının piyasanın beklediğinden daha yüksek kalabileceğini belirtti.

CİTİGROUP'UN KARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ

Citigroup'tan yapılan açıklamaya göre, Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 3,2 milyar dolara çıktı. Banka, 2023'ün ikinci çeyreğinde 2,9 milyar dolar net kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı bu yılın ikinci çeyreğinde 1,52 dolar olarak kayda geçti. Banka, geçen yılın aynı döneminde 1,33 dolar hisse başına kar sağlamıştı.

Bankanın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 20,1 milyar dolara yükseldi. Citigroup, 2023'ün aynı döneminde gelirinin 19,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.

WELLS FARGO'NUN NET KARI YÜZDE 1 AZALDI

Wells Fargo'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 azalışla 4,91 milyar dolara indi. Banka, 2023'ün aynı çeyreğinde 4,94 milyar dolar kar elde etmişti.

Kurumun hisse başına karı, yılın ikinci çeyreğinde 1,33 dolar oldu. Bankanın hisse başına karı, 2023'ün aynı döneminde 1,25 dolar seviyesindeydi.

Wells Fargo'nun 2024'ün ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1 artarak 20,7 milyar dolara çıktı. Banka, 2023'ün aynı döneminde 20,5 milyar dolar gelir elde etmişti.

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