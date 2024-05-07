ABD'de bankalar kredi standartlarını sıkılaştırdılar

Fed'in gerçekleştirdiği ankete göre, ilk çeyrekte daha fazla ABD bankası daha sıkı kredi standartları bildirdi.

Fed'in kredi yetkilileriyle yaptığı anket, orta ve büyük ölçekli işletmelere yönelik ticari ve sınai kredilerde standartları sıkılaştıran ABD bankalarının net payının, dördüncü çeyrekteki %14,5 seviyesinden yılın ilk üç ayında %15,6'ya yükseldiğini gösterdi.

Kredi verenler, bir dizi yüksek profilli bölgesel banka iflasının ardından 2022'nin ikinci çeyreğinden bu yana kredi standartlarını genel olarak sıkılaştırıyor.

Katılımcıların dörtte üçünden fazlası, büyük ve orta ölçekli işletmelere yönelik kredi koşullarını ilk çeyrekte temelde değiştirmediklerini söyledi. Borçlanma iştahı zayıflarken, C&I kredileri için daha az talep bildiren kredi verenlerin net payı %26,6'ya yükseldi.

Üst Düzey Kredi Yetkilisi Görüş Anketi olarak bilinen anket 25 Mart ve 8 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.