ABD'de National Association of Realtors (NAR), mart ayına ilişkin bekleyen konut satışları endeksini açıkladı. Buna göre, ABD'de bekleyen konut satışları endeksi, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 5,2 azalarak 78,9 değerine indi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen verinin yüzde 0,5 artması öngörülüyordu. Kasım 2022'den bu yana ilk kez gerileyen bekleyen konut satışları, şubatta aylık bazda yüzde 0,8 artmıştı.

Satışlar, martta yıllık bazda ise yüzde 23,2'lik düşüş kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut envanterinin olmamasının satışların artmasının önündeki en büyük engel olduğuna işaret ederek, satıştaki konutların 3'te 1'ine birden fazla teklif verildiğini ve evlerin yüzde 28'inin liste fiyatının üzerinde satıldığını kaydetti. Yun, sınırlı konut arzının, ulusal düzeyde talebi karşılamadığını ifade etti.

ABD'de bekleyen konut satışları verisi, satılmış ve üzerinde anlaşma imzalanmış ancak kapanış işlemlerinin bitmemesi nedeniyle beklemekte olan konut sayısındaki değişimi gösteriyor.