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ABD bütçesi 2024 mali yılında 1,8 trilyon dolar açık verdi

Kongre Bütçe Ofisi'ne (CBO) göre, ABD'de federal hükümet topladığı gelirden çok daha fazlasını harcayarak 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılı için 1,8 trilyon dolarlık bir bütçe açığı oluşturdu. 2023 mali yılı açığı 1,7 trilyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Oluşturma Tarihi 09 Ekim 2024 08:23

Son Güncelleme Tarihi 09 Ekim 2024 08:23

Federal hükümet 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılında 6,8 trilyon dolar harcadı. Bu rakam bir önceki mali yıla göre yaklaşık %10 daha fazla. Ülke borcuna ilişkin net faiz ödemeleri, faiz oranlarının önemli ölçüde yükselmesi nedeniyle %34 artışla 950 milyar dolara yükseldi.

Ayrıca, Sosyal Güvenlik ve Medicare harcamaları, daha fazla Amerikalının bu programlara hak kazanması ve ortalama yardım ödemeleri ile hizmetler için ödeme oranlarının artması nedeniyle sırasıyla 1,4 trilyon $ ve yaklaşık 870 milyar $'a yükseldi.

Daha yüksek harcamaların etkisi, vergi gelirlerinin %11'lik güçlü bir artışla 4,9 trilyon $'a yükselmesi nedeniyle bir miktar hafifledi. Bu artış, bireysel gelir vergilerindeki 249 milyar dolar ya da %11'lik artış ve kurumlar vergisindeki 109 milyar dolar ya da %26'lık sıçramadan kaynaklandı.

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