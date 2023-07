Bugün açıklanması beklenen ve FDIC (Federal Mevduat Sigorta Kurumu) ve Fed tarafından oylanacak olan teklif, banka denetimini sıkılaştırmaya yönelik kapsamlı bir çabanın ilkini işaret ediyor.

Küresel düzenleyiciler tarafından 2017 yılında varılan bir anlaşmayı uygulamaya koyacak olan kural, bankaların risklerini nasıl ölçtüklerini ve buna bağlı olarak ellerinde ne kadar para tutmaları gerektiğini yeniden gözden geçirmeyi amaçlıyor.

Uzun ve teknik olması beklenen teklifle banka düzenleyicileri, firmaların kredi verme, ticaret ve iç operasyonlar üzerindeki risklerini nasıl ölçtüklerini güçlendirmek istiyorlar.

Fed'in bankacılık sektörünün denetiminde sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, Citizens Financial Group, Fifth Third, Huntington ve Regions gibi bankaları da içerebilecek 100 milyar dolardan fazla varlığa sahip firmalar için de daha sıkı kurallar arayacağını söyledi.