Temsilciler Meclisi'ne sunulan 99 sayfalık yasa tasarısına göre ABD Hazinesi 2024 mali yılında menkul kıymet harcamaları için 886 milyar dolar ve menkul kıymet dışı harcamalar için 703 milyar dolar yetkiye sahip olacak. 2025 mali yılında güvenlik harcamaları yüzde 1 artırılacak.

Senato'daki Cumhuriyetçilerin lider Mitch McConnell varılan anlaşmayı alkışladığını belirtirken, Senato'yu gerekli yasama çalışmalarını vakit kaybetmeden yapmaya çağırdı.

Ancak katı muhalefet yapma taraftarı Cumhuriyetçilerin oluşturdukları Freedom Caucus, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak oylamada borçlanma tavanı uygulamasının askıya alınması yönündeki anlaşmayı engellemeye çalışacak.

McCarthy ise Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi üyelerin yüzde 95'inin varılan anlaşmadan büyük heyecan duyduklarını ve sunulan güçlü tasarıya oy vereceklerini ifade etti.