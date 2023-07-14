ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 azaldı.

Piyasa beklentileri endeksin söz konusu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. İthalat fiyat endeksi, mayısta da yüzde 0,4 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,1 ile Mayıs 2020'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de haziranda aylık bazda yüzde 0,9 azaldı.

Beklentiler, ihracat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,2 azalması yönündeydi. İhracat fiyat endeksi mayısta da yüzde 1,9 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, haziranda yıllık bazda ise yüzde 12 ile verinin açıklanmaya başlandığı Eylül 1984'ten bu yana en büyük düşüşü kaydetti.