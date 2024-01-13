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ABD'de ilk bilançolar beklentileri karşılamadı

ABD'de bilanço sezonu dört büyük banka ile başladı. Sonuçlar piyasa beklentilerinden daha olumsuz performansa işaret etti.

Oluşturma Tarihi 13 Ocak 2024 09:47

Son Güncelleme Tarihi 13 Ocak 2024 09:47

ABD'de JPMorgan, BofA, Citigroup ve Wells Fargo 2023'ün son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

ABD'li Wells Fargo'nun net kârı dördüncü çeyrekte maliyetlerin azalmasıyla arttı fakat banka 2024'teki net faiz gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 7 ila yüzde 9 daha düşük olabileceği konusunda uyardı.

Wells Fargo dördüncü çeyrekte 3,45 milyar dolar, yani hisse başına 86 sent kâr açıkladı. Bankanın geçen senenin aynı dönemindeki kârı 3,16 milyar dolar, hisse başına kârı ise 75 sentti.

JPMorgan Chase & Co. üst üste yedinci çeyrekte de rekor net faiz geliri elde ederek ABD bankacılık tarihinin en kârlı yılını geride bıraktı.

Şirket Cuma günü yaptığı açıklamada, bankaların kredilerden kazandıkları ile mevduatlara ödedikleri arasındaki fark olan net faiz gelirinin yılın son üç ayında 24,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Analistler yüzde 2'lik bir düşüş beklerken, bankaya göre 2024 yılının tamamı için bu rakam yaklaşık 90 milyar dolara yükselebilir.

CEO Jamie Dimon yaptığı açıklamada, "2023'teki rekor sonuçlarımız hem NII hem de kredideki aşırı kazancı yansıtıyor, ancak normalleştikten sonra bile çok sağlıklı getiriler sunmaya devam etme yeteneğimize güveniyoruz" dedi.

BofA'nın düzeltilmiş hisse başına kârı aynı dönemde 0,70 dolar olurken, 4. çeyrekte net faiz geliri 14,09 milyar dolar olarak kaydedildi.

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