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ABD'de iş faaliyetleri Eylül ayında sabit kaldı

ABD'de iş faaliyetleri Eylül ayında durağan seyretti, ancak mal ve hizmetler için talep edilen ortalama fiyatlar altı ayın en hızlı artışını göstererek önümüzdeki aylarda enflasyonda bir yükselişe işaret etti.

Oluşturma Tarihi 23 Eylül 2024 17:12

S&P Global yaptığı açıklamada, ABD Bileşik PMI Endeksi'nin Ağustos ayındaki final 54,6'ya kıyasla bu ay 54,4'te çok az değiştiğini bildirdi.

Mal ve hizmetlere ödenen ortalama fiyatlar Mart ayından bu yana en hızlı artışını kaydederek satış fiyatları enflasyonunun son dört aydaki ilk hızlanmasına işaret etti.

Anketin işletmeler tarafından girdiler için ödenen fiyatlar ölçüsü geçen ayki 57,8 seviyesinden 59,1 ile son bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Ücretlendirilen fiyatlar göstergesi ise Ağustos ayındaki 52,9 seviyesinden 54,7'ye yükseldi.

S&P Global Market Intelligence baş işletme ekonomisti Chris Williamson, "Eylül ayına ilişkin ilk anket göstergeleri, sağlam bir hızla büyümeye devam eden bir ekonomiye işaret ediyor. Bu arada enflasyonun yeniden hızlanacağı sinyalleri de veriliyor, bu da Fed'in ekonomik canlanmayı sürdürmeye çalışırken odağını enflasyon hedefinden tamamen uzaklaştıramayacağını gösteriyor" dedi.

S&P Global anketinin özel işletmeler tarafından alınan yeni siparişler ölçüsü Ağustos ayındaki 53,0 seviyesinden 52,4'e düştü. Özel sektör istihdamı artmakla birlikte zayıf seviyelerde kalmaya devam etti.

Anketin öncü imalat PMI değeri Ağustos ayındaki 47,9 seviyesinden 47,0 ile 15 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet PMI endeksi ise Ağustos ayındaki 55,7 seviyesinden 55,4'e gerileyerek ekonomistlerin 55,2'lik beklentilerine paralel gerçekleşti.

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