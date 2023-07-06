ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 1 Temmuz ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 12 bin kişilik artışla 248 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini aşan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 245 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 239 binden 236 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 3 bin 500 kişi azalarak 253 bin 250'ye düştü.

Süregelen işsizlik başvuruları 24 Haziran ile biten haftada 13 bin kişilik azalışla 1 milyon 720 bine gerilerken, ocak ayından bu yana en düşük değerine indi.