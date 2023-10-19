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ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 14 Ekim haftasında beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2023 15:49

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2023 15:49

14 Ekim haftasında işsizlik sigortası başvuruları 13 bin azalarak 198 bin olarak gerçekleşti. Beklenti 210 bin başvuru olacağı yönündeydi.

7 Ekim haftasına ilişkin veri 209 binden 211 bine revize edildi.

4 haftalık hareketli ortalama 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1000 azalarak 205 bin 750 oldu. Önceki haftanın verisi 206 bin 250'den 206 bin 750'ye revize edildi.

7 Ekim haftasında devam eden işsizlik sigortaları 29 bin artışla 1 milyon 734 bin olarak gerçekleşti. Önceki haftanın verisi 1 milyon 702 bin oldu.

4 haftalık hareketli ortalama 19 bin artarak 1 milyon 694 bine çıktı.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 7 Ekim haftasında yüzde 1,2 oldu.

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