ABD'de işsizlik sigortası başvuruları beklentilerin altında

14 Ekim haftasında işsizlik sigortası başvuruları 13 bin azalarak 198 bin olarak gerçekleşti. Beklenti 210 bin başvuru olacağı yönündeydi.

7 Ekim haftasına ilişkin veri 209 binden 211 bine revize edildi.

4 haftalık hareketli ortalama 14 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1000 azalarak 205 bin 750 oldu. Önceki haftanın verisi 206 bin 250'den 206 bin 750'ye revize edildi.

7 Ekim haftasında devam eden işsizlik sigortaları 29 bin artışla 1 milyon 734 bin olarak gerçekleşti. Önceki haftanın verisi 1 milyon 702 bin oldu.

4 haftalık hareketli ortalama 19 bin artarak 1 milyon 694 bine çıktı.

Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı 7 Ekim haftasında yüzde 1,2 oldu.