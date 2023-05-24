ATA'dan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kamyon tonaj endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı.

Bir önceki ay yüzde 5,4 olan düşüş oranı yüzde 2,8 düşüşe revize edildi.

Kamyon tonaj endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 3,4 aşağı geldi. Bu 2021 yılı Şubat ayından bu yana görülen en yüksek düşüş rakamı oldu.

ABD'de kamyon taşımacılığı, toplam yurt içi taşımacılığının yüzde 72,2'sini oluşturuyor. 1970 yılından bu yana yayınlanan endeks, sözleşmeli navlun fiyatlarından hesaplanıyor.