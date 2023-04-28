ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede kişisel gelirler martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin bu dönemde yüzde 0,2 artması öngörülüyordu. Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, şubat ayında da yüzde 0,3 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları ise martta aylık bazda yatay bir seyir izledi.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,1 azalması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları şubatta yüzde 0,1 artmıştı.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 4,2 yükseldi. Söz konusu veri şubatta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 5,1 artış kaydetmişti.

Mart ayında kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki aylık yükseliş Temmuz 2022'den, yıllık yükseliş ise Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en düşük artış oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 4,6 arttı.

Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,5 artması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, şubatta da aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,7 olmuştu.