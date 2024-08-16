CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

ABD'de konut başlangıçları beklentilerin gerisinde kaldı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda yüzde 6,8 azalışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Oluşturma Tarihi 16 Ağustos 2024 16:21

Son Güncelleme Tarihi 16 Ağustos 2024 16:21

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 6,8 geriledi ve 1 milyon 238 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 340 bin olması yönündeydi.

Yeni konut sayısı, haziranda aylık yüzde 1,1 artışla 1 milyon 329 bin olmuştu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı temmuzda yıllık bazda ise yüzde 16 azaldı.

İNŞAAT İZNİ SAYISI DA BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da temmuzda aylık bazda yüzde 4 azalarak 1 milyon 396 bine geriledi.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden inşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 430 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, haziranda aylık yüzde 4 artışla 1 milyon 454 bin olmuştu.

Temmuzda inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 7 azaldı.

İlginizi Çekebilir
Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı Yabancılar 323,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı 15 Ağustos 2024 16:06
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüşünü sürdürdü 15 Ağustos 2024 16:18
Rusya’nın ithalatında rublenin payı rekor düzeye çıktı Rusya'nın ithalatında rublenin payı rekor düzeye çıktı 15 Ağustos 2024 16:08
ABD’de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı ABD'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı 15 Ağustos 2024 16:17
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,2 trilyon lira oldu Bankacılık sektörünün kredi hacmi 14,2 trilyon lira oldu 15 Ağustos 2024 14:45
Bakanlık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı Bakanlık bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı 15 Ağustos 2024 11:28
Arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltiyor Arz endişeleri petrol fiyatlarını yükseltiyor 15 Ağustos 2024 09:42
İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü İngiltere ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 0,6 büyüdü 15 Ağustos 2024 09:40
Çin’in emlak piyasasında fiyatlar temmuzda da geriledi Çin'in emlak piyasasında fiyatlar temmuzda da geriledi 15 Ağustos 2024 09:30
BMI BOJ’un daha temkinli olacağını öngördü BMI BOJ'un daha temkinli olacağını öngördü 15 Ağustos 2024 09:29
Fed üyesi Goolsbee iş gücü piyasasından endişeli Fed üyesi Goolsbee iş gücü piyasasından endişeli 15 Ağustos 2024 09:00
Ekonomistlerin BOJ’dan faiz artırımı beklentileri güçlendi Ekonomistlerin BOJ'dan faiz artırımı beklentileri güçlendi 15 Ağustos 2024 08:55
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler