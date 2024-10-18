ABD'de konut başlangıçları eylülde azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı ve 1 milyon 354 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 350 bin olması yönündeydi.

Yeni konut sayısı, ağustosta aylık yüzde 7,8 artarak 1 milyon 361 bin olmuştu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı eylülde yıllık bazda ise yüzde 0,7 azaldı.

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da eylülde aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 428 bine geriledi.

İnşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 450 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, ağustosta ise aylık yüzde 4,6 artışla 1 milyon 470 bin olmuştu. Eylülde inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 5,7 azaldı.