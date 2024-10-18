CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

ABD'de konut başlangıçları eylülde azaldı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde yüzde 0,5 azaldı.

Oluşturma Tarihi 18 Ekim 2024 17:03

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıç ve inşaat izni verilerini açıkladı. Buna göre, yapımına başlanan yeni konut sayısı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azaldı ve 1 milyon 354 bin oldu.

Yapımına başlanan yeni konut sayısına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 350 bin olması yönündeydi.

Yeni konut sayısı, ağustosta aylık yüzde 7,8 artarak 1 milyon 361 bin olmuştu. Yapımına başlanan yeni konut sayısı eylülde yıllık bazda ise yüzde 0,7 azaldı.

Ülkede verilen inşaat izni sayısı da eylülde aylık bazda yüzde 2,9 azalarak 1 milyon 428 bine geriledi.

İnşaat izni sayısına yönelik piyasa beklentisi, bu dönemde 1 milyon 450 bin olacağı yönündeydi.

İnşaat izni sayısı, ağustosta ise aylık yüzde 4,6 artışla 1 milyon 470 bin olmuştu. Eylülde inşaat izni sayısı yıllık bazda ise yüzde 5,7 azaldı.

İlginizi Çekebilir
Merkez bankaları altında alıcı olmaya devam ediyorlar Merkez bankaları altında alıcı olmaya devam ediyorlar 15 Ekim 2024 09:10
AB çalışanların koşullarını iyileştiriyor AB çalışanların koşullarını iyileştiriyor 14 Ekim 2024 17:07
Almanya ekonomisi 3. çeyrekte de zayıf kaldı Almanya ekonomisi 3. çeyrekte de zayıf kaldı 14 Ekim 2024 16:57
Çin’in ihracatı beklentilerin altında arttı Çin'in ihracatı beklentilerin altında arttı 14 Ekim 2024 14:11
Küresel elektrik ihtiyacında nükleer enerjinin payı artıyor Küresel elektrik ihtiyacında nükleer enerjinin payı artıyor 14 Ekim 2024 11:30
Brent petrolde talep endişesi yaşanıyor Brent petrolde talep endişesi yaşanıyor 14 Ekim 2024 10:03
Çin’den AB’ye elektrikli araç çağrısı Çin'den AB'ye elektrikli araç çağrısı 14 Ekim 2024 09:55
Yeni Zelanda’nın hizmet sektörü daralma devam etti Yeni Zelanda'nın hizmet sektörü daralma devam etti 14 Ekim 2024 09:53
Çin’in hayal kırıklığı petrol fiyatlarını aşağı çekti Çin'in hayal kırıklığı petrol fiyatlarını aşağı çekti 14 Ekim 2024 09:51
Bitcoin spot ETF’lerine 308 milyon dolarlık net giriş Bitcoin spot ETF'lerine 308 milyon dolarlık net giriş 14 Ekim 2024 09:47
S&P Global: Döviz cinsinden borç temerrütlerinde artış olacak S&P Global: Döviz cinsinden borç temerrütlerinde artış olacak 14 Ekim 2024 09:34
Çin’de deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor 13 Ekim 2024 15:11
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler