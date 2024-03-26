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ABD'de konut fiyatları ocakta yükseldi

ABD'de S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ocakta yıllık bazda yüzde 6 arttı.

Oluşturma Tarihi 26 Mart 2024 17:10

Son Güncelleme Tarihi 26 Mart 2024 17:10

S&P CoreLogic Case-Shiller, ocak ayına ait ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, ocakta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6'lık artış kaydetti. Endeks, geçen yıl aralıkta yıllık yüzde 5,6 artmıştı.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ocakta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,6 yükseldi.

Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ve Kasım 2022'den bu yana en yüksek oranda artışını kaydeden endeks, geçen yıl aralıkta da yüzde 6,2 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği kent San Diego oldu. San Diego'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 11,2 arttı. San Diego'nun ardından konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kent yüzde 8,6 ile Los Angeles olurken, konut fiyatlarının yüzde 0,9 arttığı Portland, en düşük yıllık artış görülen şehir oldu.

Aylık bazda ise ocakta mevsim etkilerinden arındırılmış olarak, ulusal konut fiyat endeksi yüzde 0,4, 20 kentteki konut fiyatlarına ilişkin endeks de yüzde 0,1 yükseldi.

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