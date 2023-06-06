Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan LMI, Mayıs ayında 3,6 puan düşüşle 50,9 puandan 47,3 puana indi. Bu, endeksin hesaplanmaya başlandığı 6,5 yılın bir kez daha en düşük seviyesi olarak kaydedildi.

Endeks ilk kez eşik değer olan 50 puanın altını gördü. Düşüşün en büyük etkeninin navlun piyasasındaki gevşeme olduğu belirtiliyor. Endeks bu düşüşle birlikte hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 11'inci ayda da devam etti.

LMI, lojistik sektörünü oluşturan 8 bileşeni kapsıyor; envanter seviyeleri ve maliyetleri, depolama kapasitesi, kullanımı ve fiyatları, nakliye kapasitesi, kullanımı ve fiyatları.

LMI'de 50.0'ın üzerindeki herhangi bir okuma lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir okuma, küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor.