ABD'de LMI toparlanması Ekim ayında da sürdü

Arizona Eyalet Üniversitesi, Colorado Eyalet Üniversitesi, Rochester Teknoloji Enstitüsü, Rutgers Üniversitesi, Nevada Üniversitesi ve Araştırmacılar ve Tedarik Zinciri Yönetimi Uzmanları Konseyi (CSCMP) tarafından hesaplanan Lojistik Yöneticileri Endeksi (LMI), Ekim ayında 4,1 puan artışla 52,4 puandan 56,5 puana yükseldi.

LMI'de 50,0'ın üzerindeki herhangi bir seviye lojistik sektörünün genişlediğini, altındaki bir seviye ise küçülen bir lojistik sektörüne işaret ediyor. Endeks bu artışa rağmen hesaplanmaya başladığı tarihten bu yana ortalaması olan 65,3 seviyesinin altında kalmaya 16'ıncı ayda da devam etti. Bu genişleme, endekste ölçülen 8 alt bileşenin 5'inde yaşanan artışı yansıtıyor. Açıklamada, artışın Ocak ayından bu yana görülen en hızlı genişleme olduğu belirtilerek, "Eylül ayında daralmadan genişlemeye geçişin tek seferlik bir sapma mı yoksa yeni bir trendin başlangıcı mı olduğunu merak ediyorduk. Bu art arda ikinci genişleme ayı ikincisi için bazı kanıtlar sağlıyor" denildi.