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ABD'de mortgage başvuruları 6 hafta sonra ilk kez geriledi

ABD'de 15 Aralık ile sona eren haftada mortgage başvuruları üst üste altı hafta süren artışını sonlandırdı; 30 yıllık faiz 4,5 sonra ilk kez yüzde 7,0 seviyesinin altına geldi.

Oluşturma Tarihi 20 Aralık 2023 16:48

Son Güncelleme Tarihi 20 Aralık 2023 16:48

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 1,5 düşüşle 191,6 puana geriledi.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,6 düşüşle 148,7 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 1,8 düşüşle 437,6 puana indi.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 24 baz puan birden düşerek yüzde 6,83 oldu. Böylece 28 Temmuz tarihinde görülen yüzde 6,93 seviyesinin ardından ilk kez yüzde 7,0 seviyesinin altına inildi. Faiz 23 Haziran 2023 tarihinde görülen yüzde 6,75 seviyesinin ardından en düşük noktasına geldi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 58 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 49 puan oldu.

MBA Başkan Yardımcısı Mike Fratantoni, "Enflasyondaki düşüşe ilişkin olumlu haberler ve faiz indirimlerine doğru bir dönüş olacağını ilan eden ABD Merkez Bankası(Fed) Para Politikası Komitesi(FOMC) açıklamalarıyla birlikte, 30 yıllık sabit ipotek faizi Haziran 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaşarak yüzde 6,83'e geriledi" dedi.

15 yıllık faizinde oran 26 baz puan düşüşle yüzde 6,41 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 14 baz puan azaldı ve yüzde 6,33 seviyesine indi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 10 baz puan düşüşle yüzde 7,12 seviyesine geldi.

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