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ABD'de mortgage başvuruları arttı

ABD'de mortgage başvurularında artış görüldü. Böylelikle başvurular üst üste altıncı haftasında da yükseldi. 30 yıllık faiz 4,5 ayın en düşük seviyesine geldi.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2023 15:39

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2023 15:39

ABD'de 8 Aralık ile sona eren haftada mortgage başvuruları üst üste 6'ıncı haftasında da artarken, 30 yıllık faiz son 4,5 ayın en düşük seviyesine indi.

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 7,4 artışla 194,5 puana yükseldi. Böylece endeks 4 Ağustos tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

MBA'nın yayımladığı ve Foreks Haber ile mail yoluyla paylaştığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 3,5 artışla 149,6 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 19,4 artışla 445,8 puana çıktı.

30 yıllık mortgage faizi, söz konusu haftada 10 baz puan birden düşerek yüzde 7,07 oldu. Böylece 28 Temmuz tarihinde görülen yüzde 6,93 seviyesinin ardından en düşük orana gelindi. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 54 puan azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 65 puan oldu.

MBA Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomist Yardımcısı Joel Kan, "Mortgage faizleri geçen hafta da düştü; Çünkü gelen veriler yavaşlayan bir ekonomiye işaret ediyor ve Fed'in gelecek yıl faiz indirimine başlaması yönündeki hamlesini destekliyor. Ortalama 30 yıllık sabit ipotek oranı yüzde 7,07'ye gerileyerek Temmuz ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi." dedi.

15 yıllık faizinde oran 13 baz puan düşüşle yüzde 6,67 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 11 baz puan azaldı ve yüzde 6,47 seviyesine indi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 13 baz puan düşüşle yüzde 7,22 seviyesine geldi.

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