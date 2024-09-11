CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

ABD'de mortgage faizlerinde düşüş sürüyor

ABD'de mortgage başvurularında geçen hafta artış yaşandı; 30 yıllık kredi faiz oranlarında üst üste altıncı haftada da düşüş devam etti.

Oluşturma Tarihi 11 Eylül 2024 15:09

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 6 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,4 artışla 233,7 puana çıktı.

Satın alma endeksi %,8 artışla 138,6 puan olurken, refinansman endeksi %0,9 artışla 757,8 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 14 puan azalarak %6,29 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Mortgage oranları üst üste altıncı haftada da geriledi ve 30 yıllık sabit oran Şubat 2023'ten bu yana en düşük oran olan yüzde 6,29'a indi. Hazine getirileri, soğuyan enflasyon, yavaşlayan istihdam piyasası ve bu ayın sonunda Federal Rezerv'den beklenen ilk faiz indirimi tablosunu gösteren verilere tepki veriyor." dedi.

Mortgage faaliyetlerinin refinansman payı bir önceki haftaki yüzde 46,4 seviyesinden yüzde 46,7'ye yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 27 baz puan artışla %5,71 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 13 baz puan düşerek %5,85 seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 17 puan azalarak %6,56 oldu.

İlginizi Çekebilir
Hazine 2 ihale ile 49,65 milyar TL borçlandı Hazine 2 ihale ile 49,65 milyar TL borçlandı 09 Eylül 2024 14:57
Emtia piyasasında satış baskısı Emtia piyasasında satış baskısı 09 Eylül 2024 14:47
Japon ekonomisi 2. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü Japon ekonomisi 2. çeyrekte beklentilerin altında büyüdü 09 Eylül 2024 14:38
Bitcoin ETF’lerinden çıkış sürüyor Bitcoin ETF'lerinden çıkış sürüyor 09 Eylül 2024 10:42
Ağustosta en fazla reel getiri külçe altından Ağustosta en fazla reel getiri külçe altından 09 Eylül 2024 10:31
Morgan Stanley BRENT tahminini yine düşürdü Morgan Stanley BRENT tahminini yine düşürdü 09 Eylül 2024 10:26
Küresel piyasalar haftaya negatif başladı Küresel piyasalar haftaya negatif başladı 09 Eylül 2024 10:12
Çin’de deflasyon eğilimi sürüyor Çin'de deflasyon eğilimi sürüyor 09 Eylül 2024 10:10
Borsa haftaya yükselişle başladı Borsa haftaya yükselişle başladı 09 Eylül 2024 10:07
Petrolde Fed etkisi sürüyor Petrolde Fed etkisi sürüyor 09 Eylül 2024 10:06
Küresel piyasalar ABD’nin enflasyon verisine odaklandı Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı 07 Eylül 2024 11:15
ABD istihdam verisi sonrası piyasalarda oynaklık arttı ABD istihdam verisi sonrası piyasalarda oynaklık arttı 06 Eylül 2024 16:41
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler