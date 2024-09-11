ABD'de mortgage faizlerinde düşüş sürüyor

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, 6 Eylül haftasında mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi %1,4 artışla 233,7 puana çıktı.

Satın alma endeksi %,8 artışla 138,6 puan olurken, refinansman endeksi %0,9 artışla 757,8 puana çıktı.

Söz konusu haftada, 30 yıllık mortgage faiz oranı 14 puan azalarak %6,29 seviyesine geldi.

MBA Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Baş Ekonomisti Joel Kan, "Mortgage oranları üst üste altıncı haftada da geriledi ve 30 yıllık sabit oran Şubat 2023'ten bu yana en düşük oran olan yüzde 6,29'a indi. Hazine getirileri, soğuyan enflasyon, yavaşlayan istihdam piyasası ve bu ayın sonunda Federal Rezerv'den beklenen ilk faiz indirimi tablosunu gösteren verilere tepki veriyor." dedi.

Mortgage faaliyetlerinin refinansman payı bir önceki haftaki yüzde 46,4 seviyesinden yüzde 46,7'ye yükseldi.

15 yıllık faizinde oran 27 baz puan artışla %5,71 olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 13 baz puan düşerek %5,85 seviyesine çıktı. 30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizi ise 17 puan azalarak %6,56 oldu.