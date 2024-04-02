ABD'de otomobil satışlarının tek haneli oranda arttığı tahmin ediliyor

ABD otomobil satışlarının ilk çeyrekte muhtemelen orta tek haneli bir oranda arttığı tahmin ediliyor.

Cox Automotive'e göre, ABD'de yeni araç satış hacminin ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %5,6 artarak 3,8 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Cox, Mart ayının mevsimsellikten arındırılmış yıllık oranının geçen yıla göre 0,6 milyon adet artışla, ancak Şubat ayına göre hafif bir düşüşle 15,5 milyon adet civarında tamamlanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

J.D. Power veri ve analiz bölümü başkanı Thomas King, "Satış ve harcama performansı etkileyici olsa da, satılamayan araç stokları arttıkça ve rekabetçi baskılar yoğunlaştıkça perakendeci ve üretici karlılığının azalması pahasına gerçekleşiyor" dedi.

J.D. Power'a göre, ortalama işlem fiyatlarının Mart ayında bir yıl öncesine göre %3,6 düşüşle 44.186 $ olması bekleniyor.

S&P Global Mobility, "2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana, otomobil tüketicilerinin karşı karşıya olduğu mevcut satın alma ortamı göz önüne alındığında, satışların hızı uzun bir bekleme döneminde" dedi.

Edmunds raporunda yer alan verilere göre General Motors'un Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan otomobil üreticisi olarak yerini koruması bekleniyor ancak büyümenin bir yıl öncesine göre nispeten sabit kalacağı tahmin ediliyor.