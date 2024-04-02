CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD'de otomobil satışlarının tek haneli oranda arttığı tahmin ediliyor

ABD'de otomobil satışlarının tek haneli oranda arttığı tahmin ediliyor

ABD'de otomobil satışlarının tek haneli oranda arttığı tahmin ediliyor. Yeni araç satış hacminin %5,6 artarak 3,8 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 02 Nisan 2024 16:01

Son Güncelleme Tarihi 02 Nisan 2024 16:01

ABD otomobil satışlarının ilk çeyrekte muhtemelen orta tek haneli bir oranda arttığı tahmin ediliyor.

Cox Automotive'e göre, ABD'de yeni araç satış hacminin ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %5,6 artarak 3,8 milyon adede ulaşması bekleniyor.

Cox, Mart ayının mevsimsellikten arındırılmış yıllık oranının geçen yıla göre 0,6 milyon adet artışla, ancak Şubat ayına göre hafif bir düşüşle 15,5 milyon adet civarında tamamlanmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.

J.D. Power veri ve analiz bölümü başkanı Thomas King, "Satış ve harcama performansı etkileyici olsa da, satılamayan araç stokları arttıkça ve rekabetçi baskılar yoğunlaştıkça perakendeci ve üretici karlılığının azalması pahasına gerçekleşiyor" dedi.

J.D. Power'a göre, ortalama işlem fiyatlarının Mart ayında bir yıl öncesine göre %3,6 düşüşle 44.186 $ olması bekleniyor.

S&P Global Mobility, "2023'ün ikinci çeyreğinden bu yana, otomobil tüketicilerinin karşı karşıya olduğu mevcut satın alma ortamı göz önüne alındığında, satışların hızı uzun bir bekleme döneminde" dedi.

Edmunds raporunda yer alan verilere göre General Motors'un Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan otomobil üreticisi olarak yerini koruması bekleniyor ancak büyümenin bir yıl öncesine göre nispeten sabit kalacağı tahmin ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Avustralya’da iş ilanları sayısında düşüş sürüyor Avustralya'da iş ilanları sayısında düşüş sürüyor 02 Nisan 2024 08:47
Hong Kong’da konut satışları hızlı arttı Hong Kong'da konut satışları hızlı arttı 02 Nisan 2024 08:45
Ons altın ISM verisinin negatif etkisini üzerinden atmaya çalışıyor Ons altın ISM verisinin negatif etkisini üzerinden atmaya çalışıyor 02 Nisan 2024 08:43
Bitcoin spot ETF’lerinden sermaye çıkışı yaşandı Bitcoin spot ETF'lerinden sermaye çıkışı yaşandı 02 Nisan 2024 08:37
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 02 Nisan 2024 10:07
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 02 Nisan 2024 09:14
Bitcoin ile ABD Hazine tahvili arasında negatif korelasyon Bitcoin ile ABD Hazine tahvili arasında negatif korelasyon 02 Nisan 2024 08:40
TL varlıklar için bir pozitif değerlendirme daha TL varlıklar için bir pozitif değerlendirme daha 01 Nisan 2024 17:30
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 01 Nisan 2024 13:54
Altının gramı 2 bin 355 lira liradan işlem görüyor Altının gramı 2 bin 355 lira liradan işlem görüyor 01 Nisan 2024 11:45
Emtia piyasasına yükseliş eğilimi hakim oldu Emtia piyasasına yükseliş eğilimi hakim oldu 01 Nisan 2024 11:07
Brent petrolde ’arz endişesi’ Brent petrolde 'arz endişesi' 01 Nisan 2024 09:31
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
1000 TL Ne Oldu?
GÜNLÜK HAFTALIK AYLIK YILLIK
1.004,03
%0,4025
DOLAR
1.002,88
%0,2882
EURO
1.002,13
%0,2134
BORSA
1.000,35
%0,0347
ALTIN
1.120,59
%12,0594
DOLAR
1.111,11
%11,1111
EURO
1.016,36
%1,6358
BORSA
1.203,69
%20,369
ALTIN
1.131,54
%13,1542
DOLAR
1.139,12
%13,9116
EURO
1.008,79
%0,8786
BORSA
1.275,08
%27,5076
ALTIN
1.733,76
%73,3761
DOLAR
1.760,24
%76,0243
EURO
1.906,76
%90,6755
BORSA
2.154,20
%115,4202
ALTIN
BİST En Aktif Hisseler