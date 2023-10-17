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ABD'de otomotiv sektöründeki grev 7,7 milyar dolara mal oldu

Anderson Economic Group'un yayınladığı yeni bir rapora göre, ABD otomotiv sektöründe 32 gündür devam eden grevler Detroit'li üç otomobil üreticisine, tedarikçilere, bayilere ve işçilere 12 Ekim'e kadar toplam 7,7 milyar dolara mal oldu.

Oluşturma Tarihi 17 Ekim 2023 09:39

Son Güncelleme Tarihi 17 Ekim 2023 09:39

Anderson Economic Group LLC tarafından yapılan değerlendirme, grevin orijinal ekipman üreticilerine 359 milyon dolar doğrudan ücret kaybına; Üç Büyükler'e 3,45 milyar dolar kayba; tedarikçilere 2,67 milyar dolar ücret ve kazanç kaybına; bayilere, müşterilere ve diğerlerine ise 1,21 milyar dolar kayba yol açtığını gösteriyor.

Grev, iş bırakma eyleminin dördüncü haftası itibariyle otomobil endüstrisine toplamda 7,7 milyar dolara mal oldu.

Yerel basının Pazartesi günü JP Morgan'ın tahminlerine dayandırdığı haberine göre, grev bugüne kadar General Motors Co'ya 507 milyon dolara, Ford'a ise 517 milyon dolara mal oldu. Diğer tahminlere göre, Ford'un Kentucky fabrikasında greve gidilmesinin ardından, grevin GM'ye günlük maliyeti 21 milyon dolar, Ford'a ise 18 milyon dolar olan ilk değerlendirmeye göre 44 milyon dolar oldu.

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