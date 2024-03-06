ABD'de özel sektör istihdamı beklentilerin altında kaldı

ADP Araştırma Enstitüsünün, Stanford Digital Economy Lab işbirliğiyle hazırladığı şubat ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı. Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı şubatta 140 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen özel sektör istihdamının, bu dönemde 149 bin artması öngörülüyordu.

Ocak ayına ilişkin özel sektör istihdamı verisi ise 107 binden 111 bine revize edildi.

İstihdam küçük ölçekli işletmelerde 13 bin, orta ölçekli işletmelerde 69 bin ve büyük ölçekli işletmelerde 61 bin kişi arttı. Söz konusu dönemde istihdam artışının 110 bini hizmet sektöründe gerçekleşirken, üretim sektöründe 30 bin kişilik yükseliş oldu.

ÜCRET ARTIŞI AĞUSTOS 2021'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

ABD'de 25 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanan ADP özel istihdam verisine göre, yıllık ücret şubatta yüzde 5,1 ile Ağustos 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti. Yavaşlamaya devam eden ücret artışı, ocakta yüzde 5,3 olmuştu.

ADP Araştırma Enstitüsü Başekonomisti Nela Richardson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, istihdam kazanımlarının sağlam kalmaya devam ettiğini, ücret artışlarının düşüş eğiliminde ancak halen enflasyonun üzerinde olduğunu belirtti.