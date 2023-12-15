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ABD'de Senato dış yardım ek anlaşmasını gelecek hafta oylayacak

ABD Senatosu Ukrayna ve İsrail'e yapılacak askeri yardım anlaşmasını haftaya oylayacak.

Oluşturma Tarihi 15 Aralık 2023 09:17

Son Güncelleme Tarihi 15 Aralık 2023 09:17

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, ABD Senatosu'nun önümüzdeki hafta Ukrayna ve İsrail'e yapılacak askeri yardımı oylayacağını, ancak ABD'nin sınır güvenliği politikasında yapılacak değişikliklerin finansmanla bağlantılı olması konusunda müzakerelerin devam ettiğini söyledi.

Schumer, Senato'nun Cuma günü başlaması gereken tatil tatilini erteleyeceğini ve müzakerecilere bir anlaşmaya varmaları için zaman tanımak amacıyla Pazartesi günü toplanacağını söyledi.

Schumer "Başarımıza çok şey bağlı. Dünyanın bizi izlediğini biliyoruz" dedi.

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