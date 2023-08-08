ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin toptan eşya stokları ve satış verilerini açıkladı. Buna göre, toptan eşya stokları, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerek 905,2 milyar dolar oldu. Söz konusu veriye ilişkin beklenti yüzde 0,3 düşüş yönündeydi. Mayısta toptan eşya stoklarına ilişkin değişim yüzde 0,4 azalış olarak revize edildi.

Stoklar, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 1,3 artış kaydetti.

Ülkede, aynı dönemde toptan eşya satışları bir önceki aya göre yüzde 0,7 azalışla 643,3 milyar dolar oldu. Toptan eşya satışlarına ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde yüzde 0,3 artış yönündeydi. Toptan eşya satışları, mayısta yüzde 0,5 düşmüştü.

Toptan eşya satışları, aynı dönemde yıllık bazda da yüzde 6,7 düşüş gösterdi.