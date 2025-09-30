ABD'de yargıç, Trump yönetiminin VOA'da çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını askıya aldı

CANLI BORSA
ABD'de federal yargıç, Başkan Donald Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) haber kuruluşunda çalışan yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını, geçici olarak askıya aldı.

ABD Bölge Yargıcı Royce Lamberth, VOA'deki personelin büyük çoğunluğunu oluşturan 532 çalışanın işten çıkarılamayacağına hükmetti.

Trump yönetiminin, VOA'deki niyetine ilişkin mahkemeye bilgi sunma talimatına karşı "saygısızlık" sergilediğini ve mahkemenin zamanını boşa harcadığını kaydeden Lamberth, yüzlerce kişiyi işten çıkarma planını geçici olarak askıya aldı.

TRUMP'TAN VOA'İN BÜTÇE VE PERSONELİNİ AZALTMA KARARI

ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere, ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçe ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmiş, ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı ifade edilmişti.

VOA çalışanları, 22 Mart'ta, kurumla ilgili alınan söz konusu kararların "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava açtıklarını duyurmuştu.

ABD mahkemesi, 22 Nisan'da, Başkan Trump yönetiminin devlet bütçesiyle finanse edilen VOA haber kuruluşunu kapatma çabalarının durdurulması gerektiğine hükmetmişti.

Washington yönetimi tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve çalışan sayısının azaltılması adına atılan adımlar doğrultusunda VOA bünyesindeki 600 kişinin işine son verilmişti.

Trump yönetimi tarafından VOA'da çalışan 532 gazeteciye işten çıkarma bildirimleri gönderilmişti.

