ATA'dan yapılan açıklamaya göre, mevsimsel düzeltilmiş verilerle kamyon tonaj endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 2,1 arttı. Bir önceki ay endeks yüzde 2,4 artış göstermişti.

ATA Baş Ekonomisti Bob Costello, "Tonaj endeksi hem Mayıs hem de Haziran aylarında arttı, ancak durgunluk bölgesinde kalmaya devam ediyor." dedi.

Kamyon tonaj endeksi geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 0,8 aşağı geldi ve art arda dördüncü düşüşünü yaşadı.

ABD'de kamyon taşımacılığı, toplam yurt içi taşımacılığının yüzde 72,2'sini oluşturuyor. 1970 yılından bu yana yayınlanan endeks, sözleşmeli navlun fiyatlarından hesaplanıyor.