CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem ABD'deki Türkiye yatırım fonuna son 2,5 yılın en büyük girişi

ABD'deki Türkiye yatırım fonuna son 2,5 yılın en büyük girişi

ABD'deki Türkiye borsa yatırım fonuna 2,5 yılın en büyük girişi gerçekleşti. Bu, Merkez Bankası'nın bu haftaki faiz kararı öncesi yabancı iştahının arttığına işaret ediyor.

Oluşturma Tarihi 09 Aralık 2025 16:13

Son Güncelleme Tarihi 09 Aralık 2025 16:17

Türk borsa yatırım fonuna 2023'ten beri en büyük haftalık giriş yaşandı.

Yatırımcılar, iShares MSCI Türkiye ETF'sinde 22 milyon dolarlık alım yaparken, bu Haziran 2023'ten bu yana en büyük haftalık giriş olarak kayıtlara geçti.

Enflasyonun yüzde 1'i altında gerçekleşmesinin ardından yaşanan gelişme, Merkez Bankası'nın beklenenden daha büyük bir faiz indirimi yapacağı beklentilerini artırdı.

MSCI Türkiye Endeksi Aralık ayında yüzde 2,9 artarak, bu dönemde yüzde 0,9 yükselen MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ni geride bıraktı.

İlginizi Çekebilir
Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı 09 Aralık 2025 09:01
Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli Kevin Hassett: FED, faiz kararı verirken verileri takip etmeli 09 Aralık 2025 08:59
Trump’tan Meksika’ya tarife tehdidi Trump'tan Meksika'ya tarife tehdidi 09 Aralık 2025 08:44
Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Japonya hariç negatif seyrediyor 09 Aralık 2025 10:26
Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı Hazine, 33,9 milyar lira borçlandı 08 Aralık 2025 16:19
Fitch’ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek! Fitch'ten 2026 uyarısı: Jeopolitik riskler yüksek! 08 Aralık 2025 14:36
Fransa’da bütçe oylaması yarın yapılacak Fransa'da bütçe oylaması yarın yapılacak 08 Aralık 2025 14:12
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 08 Aralık 2025 13:25
Almanya’da sanayi üretimi ekimde arttı Almanya'da sanayi üretimi ekimde arttı 08 Aralık 2025 13:06
UBS, 10 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor UBS, 10 bin kişiyi daha işten çıkarmaya hazırlanıyor 08 Aralık 2025 10:43
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 08 Aralık 2025 10:01
Asya borsaları karışık seyrediyor Asya borsaları karışık seyrediyor 08 Aralık 2025 09:58
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler