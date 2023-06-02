USDOT tarafından ABD'den British Airways'e 1,1 milyon dolarlık cezasına ilişkin yayımlanan belgede, British Airways'in, 2020'de ABD'ye gidiş veya dönüş uçuşları iptal edilen veya yeniden planlanan uçuşlar için 'yolculara zamanında geri ödeme yapmadığı' belirtildi. Belgede şu ifadelere yer verildi:



"Mart-Kasım 2022 arasında British Airways'in web sitesi tüketicilere, havayolu şirketinin iptal ettiği veya önemli ölçüde değiştirdiği uçuşlar da dahil olmak üzere 'iade seçeneklerini görüşmek' için havayolu şirketiyle telefonla iletişime geçmeleri talimatını verdi. Ancak, British Airways'in müşteri hizmetleri telefon hatlarının yeterli işlevselliğe sahip olmaması nedeniyle, tüketiciler bu süre zarfında birkaç ay boyunca havayolu şirketini aradıklarında müşteri hizmetleri temsilcilerine ulaşamadılar."



YANLIŞLIKLA SEYAHAT KUPONU TALEP ETTİLER



Bu süre zarfında şirketin web sitesi üzerinden iade talebinde bulunmanın da bir yolu olmadığını belirten belgede, söz konusu tarihler arasında web sitesinde tüketicilerin para iadesi yerine yanlışlıkla seyahat kuponu talep etmelerine yol açan yanıltıcı bilgiler bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Mart 2020'den bu yana ABD Ulaştırma Bakanlığı'nın, ABD'ye gidiş veya dönüşte iptal edilen veya önemli ölçüde değişiklik yapılan uçuşlar nedeniyle şirket tarafından 'zamanında geri ödeme yapılmadığını' iddia eden 1.200'den fazla şikayet aldığına dikkat çekildi. Şirketin, doğrudan tüketicilerden de binlerce şikayet ve iade talebi aldığı ifade edildi.



Belgede, "British Airways'in birkaç ay boyunca, tüketicilerin havayolu şirketinin iptal ettiği veya önemli ölçüde değiştirdiği uçuşlar için geri ödeme talep edebilecekleri kolay erişilebilir bir yöntem oluşturmaması, binlerce tüketicinin gerekli geri ödemeleri almasında önemli zorluklara ve gecikmelere neden olmuştur" denilerek, şirkete 1,1 milyon dolar para cezası kesildiği belirtildi. Bakanlık, para cezasının 'gelecekteki benzer yasa dışı uygulamalara karşı güçlü bir caydırıcı olduğunu' vurguladı. Şirket, 2020 ve 2021 yıllarında geri ödeme yapılamayan bilet sahiplerine 40 milyon dolardan fazla ödeme yaptığı için cezadan 550 bin dolar indirim alacak.



Şirket ise para cezasına çarptırılmasının ardından, 'her zaman yasalara uygun hareket ettiğini' belirterek iddiaları reddetti.