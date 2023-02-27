ABD, Rusya'ya silah yardımında bulunmaması için Çin'i bir kez daha uyardı. Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yardım edecek silah yardımında bulunma yönünde adım atmaması gerektiğini, ABD'nin böyle bir adımın ciddi sonuçları olacağını kapalı kapılar ardından Çinli yetkililere açıkça ifade ettiğini söyledi.

CNN'e konuşan Sullivan, "Pekin, Rusya'ya askeri yardımda bulunup bulunmama konusunda nasıl ilerleyeceği konusunda kendi kararını vermeli. Eğer Rusya'ya yardıma karar verir ise bunun gerçek bir maliyeti olacak" dedi.

Sullivan, Çin'in şu ana kadar Rusya'ya yardım sağlama konusunda adım atmadığını, ancak yardım etme seçeneğini de masadan kaldırmadığını savundu.