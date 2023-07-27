ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo yaptığı açıklamada, "İhracat kontrolleri, Amerikan şirketlerinin gelirlerini engelleyecek ve Çin'in ürünü başka ülkelerden almaya yöneltecek kadar geniş olmaması gerekli. Uygulanan kurallar Amerikan şirketlerinin bir miktar gelirini engelleyecektir, ancak biz buna değeceğini düşünüyoruz" dedi.

ABD'li çip üreticilerinin yöneticileri, geçtiğimiz hafta aralarında Raimondo'nun da bulunduğu üst düzey Biden yönetimi yetkilileriyle Çin politikasını görüştüler ve Çin'e karşı uygulanması değerlendirilen daha fazla kısıtlamanın durdurulması çağrısında bulundular.

Biden yönetimin "Amerikan iş dünyasına zarar vermemek, ancak Amerikan ulusal güvenliğini korumak için doğru yere varmak" için şirketlerle görüştüğünü ifade eden Raimondo, aldıkları tedbirlerin "Çin'i geri tutmak ya da emtia teknolojisini inkar etmekle" ilgili olmadığını, Çin'in ordusunu ilerletmek için ABD'nin en sofistike teknolojisine erişmesineizin vermeyeceklerini söyledi.

Biden yönetimi, Çin'in çip endüstrisini engellemek için Ekim ayında uygulamaya koyduğu kapsamlı bir dizi kuralı güncellemeyi ve dışarıya giden bazı yatırımları kısıtlayan yeni bir idari emri değerlendiriyor.

Yarı İletken Endüstrisi Birliği'ne göre Çin geçen yıl 180 milyar dolarlık yarı iletken alımıyla dünya genelindeki 574,1 milyar dolarlık pazarın üçte birine yakınını oluşturdu.