İsminin açıklanmasını istemeyen yetkililerin verdikleri bilgilere göre ABD, Ukrayna için içinde uzun menzilli silahların da olduğu yeni bir askeri yardım paketi hazırlıyor.

PAKETİN PARASAL BÜYÜKLÜĞÜ 2,2 MİLYAR DOLAR

Verilen bilgilere göre ilk kez uzun menzilli roketlere yer verilecek olan paketin parasal büyüklüğü 2,2 milyar dolar olacak.

Bu arada, AB-Ukrayna zirvesi 2-3 Şubat'ta Kiev'de yapılacak.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal'ın verdiği bilgiye göre, Kiev'deki zirvede Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımı, Ülke'nin ve ekonominin toparlanması ele alınacak.

Kiev'deki Zirveye AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB'nin dış politika temsilcisi Josep Borrell katılacaklar.