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AB'de tarım sektörü yıllık 28,3 milyar avro kaybediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB), "Sigorta ve Risk Yönetimi AB'de Tarım İçin Araçlar" başlıklı bir çalışma yayımlayarak, AB ülkelerinde kötü hava koşullarının tarım sektörüne büyük zarara yol açtığını duyurdu. Çalışmaya göre, yılda yaşanan kuraklık gibi olumsuz hava olayları nedeniyle AB'deki tarım sektörü, toplamda 28,3 milyar avro kayıp veriyor.

Oluşturma Tarihi 21 Mayıs 2025 09:44

Son Güncelleme Tarihi 21 Mayıs 2025 09:53

Avrupa Birliğinde (AB) tarım sektörünün kötü hava koşuları nedeniyle yılda 28,3 milyar avro kayıp yaşadığı bildirildi.

AB Komisyonu ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB), "Sigorta ve Risk Yönetimi AB'de Tarım İçin Araçlar" adlı çalışmayı yayımladı.

Çalışmada, AB üyesi 27 ülkenin kuraklık gibi çeşitli olumsuz hava olayları nedeniyle yılda mahsul ve hayvancılık üretimlerinin yüzde 6'sını kaybettiği belirtildi.

KÖTÜ HAVA KOŞULLARI BİRÇOK ALANDA KAYIP YAŞATIYOR

AB ülkelerindeki tarım sektörünün kötü hava koşuları nedeniyle yıllık kaybının 28,3 milyar avroyu bulduğuna dikkati çekilen çalışmada, bunun 17,4 milyar avroluk kısmının mahsul, 10,9 milyar avroluk kısmının da hayvancılık kaynaklı kayıp olduğu ifade edildi.

Çalışmada, AB ülkeleri genelinde tarımda iklim riskinin yüzde 50'den fazlasının kuraklık kaynaklı olduğuna ve bu alana daha fazla odaklanılması gerektiğine işaret edildi.

Kuraklık, don, dolu ve aşırı yağışların AB genelinde iklimle ilgili tarımsal kayıpların yaklaşık yüzde 80'ine neden olduğu kaydedilen çalışmada, AB'de iklim kaynaklı çiftlik kayıplarının yalnızca yüzde 20 ile yüzde 30'unun sigortalı olduğu, bu zararları azaltmak için tarımsal sigortaların daha da yaygınlaştırılması gerektiği bildirildi.

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