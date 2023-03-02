AB Komisyonu, Almanya'nın linyit yakıtlı elektrik santrallerini erken kapatma planlarına yönelik soruşturmanın derinleştirildiğini açıkladı.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun 2021 yılında Almanya'nın enerji şirketleri RWE ve LEAG'a linyit yakıtlı elektrik santrallerini erken kapatmaları karşılığında tazminat ödeme planının kamu destek kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek üzere soruşturma başlattığı anımsatıldı.

Özellikle enerji firmalarının kar kayıpları ve ek maden rehabilitasyon maliyetlerini kapsayan tazminat ödemelerinin orantısı konusunda şüpheler nedeniyle soruşturma açıldığı hatırlatılan açıklamada, Almanya'nın geçen yıl kömürden daha hızlı çıkış için firmalarla yeni anlaşma yaptığı ve önceki tazminat hesaplama yönetimini değiştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Almanya'nın RWE'ye verilecek 2,6 milyar avroluk tazminat miktarını değiştirmediğine işaret edilerek, bu nedenle Komisyon'un devam eden soruşturmasının kapsamını genişletmeye karar verdiği bildirildi.

Komisyon'un ön görüşünün Almanya'nın RWE'ye tazminatının kamu yardımı teşkil etmeye devam ettiği yönünde olduğuna dikkati çekilen açıklamada, söz konusu tazminatın orantılı olup olmadığının inceleneceği kaydedildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

AB ülkeleri, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.