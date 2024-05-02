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AB'den Lübnan'a 1 milyar avroluk yardım paketi

Avrupa Birliği (AB) tarafından Lübnan'a 1 milyar avroluk yardım paketi açıklandı.

Oluşturma Tarihi 02 Mayıs 2024 13:15

Son Güncelleme Tarihi 02 Mayıs 2024 13:15

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Lübnan'ın sosyoekonomik istikrarını desteklemek amacıyla 1 milyar avroluk yardım paketini açıkladı.

Von der Leyen, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların durumunu ele almak üzere başkent Beyrut'ta yaptıkları görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'nin Lübnan'ın ekonomik ve sosyal istikrarına katkıda bulunmak istediğini dile getiren von der Leyen, bu kapsamda 2024-2027 yıllarını kapsayan 1 milyar avro tutarındaki mali paketini duyurdu.

Yardım paketinin öncelikle eğitim, sosyal koruma, sağlık, ekonomi, bankacılık ve güvenlik alanında reformlar yapılması amacıyla kullanılacağını belirten von der Leyen, Lübnan ile işbirliğinin ve desteklerin süreceği sözünü verdi.

"YASA DIŞI GÖÇLE ORTAK MÜCADELE" VURGUSU

Von der Leyen, AB'nin ülkedeki güvenlik ve istikrarı korumak amacıyla Lübnan Silahlı Kuvvetlerini destekleyeceğini dile getirerek, bu kapsamda askeri ekipman ile sınır yönetimi için gerekli altyapının sağlanacağını ve askerlere eğitim verileceğini ifade etti.

Lübnan ile AB'nin sınır koruma ajansı Frontex arasındaki işbirliğinin geliştirileceği mesajını ileten von der Leyen, yasa dışı göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele edileceğini söyledi.

Lübnan'ın Suriye'deki iç savaştan kaçarak sığınan mültecilere ev sahipliği yapmasının olumsuz ekonomik sonuçlar yarattığına işaret eden von der Leyen, bu yükü hafifletmek amacıyla mali desteklerinin süreceğini vurguladı.

Gazze'de devam eden krizin Lübnan üzerindeki etkilerine değinen von der Leyen, "Ateşkese varılması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki tüm çabalara tam destek veriyoruz." dedi.

Von der Leyen, Lübnan'ın güneyindeki durumdan derin endişe duyduklarını kaydederek, "Söz konusu olan hem Lübnan'ın hem de İsrail'in güvenliğidir. Bu ikisi birbirinden ayrılamaz, bu nedenle BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tüm taraflarca tam olarak uygulanması çağrısında bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

"SURİYELİ SIĞINMACILAR, ARTIK LÜBNAN'IN ALTINDAN KALKAMAYACAĞI BİR DURUMA DÖNÜŞTÜ"

Lübnan Başbakanı Mikati, von der Leyen ve Hristodulidis'in Beyrut'a ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Avrupa ve GKRY heyeti ile yaptıkları görüşmede 2011'den itibaren ülkesine gelen ve Lübnan hükümetinin üzerinde büyük bir yük olan Suriyeli sığınmacıların durumunun konuşulduğunu söyledi.

GKRY ve AB tarafı ile sığınmacılar hususundaki işbirliğini ele aldıklarını aktaran Mikati, "Suriye'de çatışmaların başladığı 2011'den bu yana yerinden edilenlere ev sahipliği yapma konusunda bölge ülkeleri ve dünya ülkeleri arasında en büyük yükü Lübnan üstlendi. Sığınmacılar meselesi, Lübnanlılar üzerinde büyük baskıyla sonuçlanmıştır. Bu konuyla ilgili çeşitli Avrupalı ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla her zaman işbirliği yapmakta istekliyiz ancak bu konunun mevcut gerçekliği, Lübnan'ın altından kalkamayacağı kadar büyük hale geldi." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre ülkede kayıtlı 850 bin Suriyeli mülteci bulunuyor ancak Lübnan hükümeti, bu sayının 1,5 milyon civarında olduğunu belirtiyor.

Lübnan hükümeti, uzun süredir ülkede bulunup da sığınmacı statüsünde olmayanların sınır dışı edilmesi üzerinde çalışıyor.

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