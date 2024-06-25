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AB'den Microsoft'a "Teams" nedeniyle suçlama

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Microsoft'u sohbet ve çevrim içi toplantı platformu Teams'i Office ile birleştirerek rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı.

Oluşturma Tarihi 25 Haziran 2024 14:38

Son Güncelleme Tarihi 25 Haziran 2024 14:39

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD merkezli Microsoft'a Teams'i diğer uygulamalarıyla paket halinde sunarak birlik rekabet kurallarına aykırı davrandığı gerekçesiyle resmi suçlama yöneltildiğini açıkladı.

Açıklamada, Microsoft'un kendi ürünü Teams'i işletmelere yönelik Office 365 ve Microsoft 365 paketlerinde yer alan popüler uygulamalara bağlamasının AB kurallarına uygun olmadığı bildirildi.

Microsoft'un müşterilere Teams'e erişim seçeneği sunmayarak kendi platformuna avantaj sağladığı ifade edilen açıklamada, bunun Teams'e rakip platformların rekabet edememesine neden olduğu belirtildi.

"AB KURALLARININ İHLALİ ANLAMINA GELİYOR"

Açıklamada, bu davranışların piyasada hakim pozisyonun kötüye kullanmasını yasaklayan AB kurallarını ihlal anlamına geldiği kaydedildi. Microsoft'un 2023'te Teams'i dağıtma biçiminde değişiklikler yaptığı anımsatılan açıklamada, yapılan değişikliklerin Komisyonun kaygılarını gidermek için yeterli olmadığı ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor. Komisyon, söz konusu soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, bu duruma son veriyor ve şirketlere yüksek para cezaları uyguluyor.

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